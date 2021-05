Recovery plan | a giugno le ratifiche | da luglio i primi fondi | il cronoprogramma completo

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Tre degli otto Stati membri” che devono ancora ratificare la decisione sulle risorse proprie necessaria a sbloccare ilFund “lo faranno questa settimana. Invito tutti a procedere con la ratifica entro il primo“. Così il vicepresidente esecutivo alla Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in audizione al Parlamento europeo. “Se tutto va secondo i piani, ipagamenti presumibilmente arriveranno a”, ha aggiunto. Un pre-finanziamento del 13% È una buona notizia perché significa che i finanziamenti indispensabili a far ripartire l’economia italiana ed europea sono in rampa di lancio. Affinché la ripresa prenda slancio “nella seconda metà dell’anno, è importante – ha avvisato Dombrovskis – che le prime risorse” del Next Generation Eu (ilfund) “siano disponibili ...