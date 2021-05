Ranking WTA: Barty regina, Sabalenka ad un passo dal podio (Di lunedì 10 maggio 2021) Il WTA 1000 di Madrid ha provocato un cambiamento importante nella top ten del Ranking femminile pubblicato stamane dalla WTA. In testa c'è sempre Ashleigh Barty , al comando per la sessantottesima ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) Il WTA 1000 di Madrid ha provocato un cambiamento importante nella top ten delfemminile pubblicato stamane dalla WTA. In testa c'è sempre Ashleigh, al comando per la sessantottesima ...

Advertising

OA_Sport : Quarta posizione per Aryna Sabalenka: la bielorussa scala il ranking WTA dopo la vittoria a Madrid. Jasmine Paolini… - livetennisit : Ranking WTA: Aryna Sabalenka fa il best ranking ed è al n.4 del mondo - livetennisit : Classifica WTA Italiane: +10 per Jasmine Paolini che fa il best ranking - sportface2016 : #WTA, il ranking aggiornato: balzo in avanti di #Sabalenka, Jasmine #Paolini torna in top 100 - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 10-05-2021 Medvedev, nuovo sorpasso a Nadal. Sale Berrettini -