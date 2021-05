Pippo Baudo spiega l'Abc della tv a chi ulula senza sapere (Di lunedì 10 maggio 2021) Pippo Baudo è salito in cattedra: con poche parole chiare e precise ha spiegato a Fedez (e a chi lo supporta) perché non ha ragione sul caso Rai Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 maggio 2021)è salito in cattedra: con poche parole chiare e precise hato a Fedez (e a chi lo supporta) perché non ha ragione sul caso Rai

Advertising

LegaSalvini : PIPPO BAUDO ASFALTA LA RAI E LA SINISTRA. 'FEDEZ? GLI AVREI SPENTO LE TELECAMERE' l - SusannaCeccardi : Pippo Baudo dice la sua in merito alle dichiarazioni di Fedez fatte dal palco del concertone del primo maggio. Come… - LegaSalvini : FEDEZ, PIPPO BAUDO CONTRO IL DDL ZAN: 'DURANTE IL SUO DISCORSO GLI AVREI SPENTO LE TELECAMERE' - GHERARDIMAURO1 : RT @ilgiornale: Pippo Baudo è salito in cattedra: con poche parole chiare e precise ha spiegato a Fedez (e a chi lo supporta) perché non ha… - CuginoPaolo : RT @ilgiornale: Pippo Baudo è salito in cattedra: con poche parole chiare e precise ha spiegato a Fedez (e a chi lo supporta) perché non ha… -