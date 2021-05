Pd, Pelonzi: Stadio Roma, per nuovo progetto bisogna annullare delibera Tor di Valle (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma – Anton Giulio Pelonzi, capogruppo del Partito Democratico in Assemblea Capitolina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel programma Gli Inascoltabilli in onda su Nsl radio: “Credo che Roma debba vincere anche questa sfida e meriti gli stadi delle due squadre. Il progetto Raggi era un progetto davvero insostenibile ed io votai contro perché dopo lo stravolgimento del progetto Caudo, era diventato da buttare, se n’è resa conto anche la nuova proprietà che sta chiedendo al comune di ritirarlo.” “La Roma ha dichiarato anche pubblicamente che non vuole proseguire sul progetto di Tor di Valle ma metterne in campo uno nuovo, quindi prima bisogna annullare la ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 10 maggio 2021)– Anton Giulio, capogruppo del Partito Democratico in Assemblea Capitolina ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel programma Gli Inascoltabilli in onda su Nsl radio: “Credo chedebba vincere anche questa sfida e meriti gli stadi delle due squadre. IlRaggi era undavvero insostenibile ed io votai contro perché dopo lo stravolgimento delCaudo, era diventato da buttare, se n’è resa conto anche la nuova proprietà che sta chiedendo al comune di ritirarlo.” “Laha dichiarato anche pubblicamente che non vuole proseguire suldi Tor dima metterne in campo uno, quindi primala ...

