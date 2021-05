(Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA - Lacrolla in casa contro il Milan. Il 3 - 0 subìto dalla squadra dimette a rischio la qualificazione alla prossima Champions dei bianconeri. Ecco la pagella con i voti più ...

Advertising

sportmediaset : Serie A, le pagelle di #JuventusMilan: Diaz fa l'Ibra, Ronaldo è un fantasma. #SportMediaset - Gazzetta_it : #JuveMilan le #pagelle #Diaz serata da 8. #Ronaldo nullo: 4 - sportli26181512 : Pagelle Juve: Ronaldo inguardabile, Pirlo subisce una lezione : Bianconeri fuori dalla partita, il Milan domina. Ch… - MilanLiveIT : #Kjaer un muro ?? #Calhanoglu uomo ovunque ?? #Ibrahimovic, serata no ?? Le pagelle di #JuventusMilan ??? - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #JuveMilan le #pagelle #Diaz serata da 8. #Ronaldo nullo: 4 -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juve

Calcio News 24

ROMA - Lacrolla in casa contro il Milan. Il 3 - 0 subìto dalla squadra di Pirlo mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions dei bianconeri. Ecco la pagella con i voti più ...Tanto, ma meno di altri top team: il Milan è nel complesso a 150, la Roma a 170, però ladi ... Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena Tutte ledi ...ROMA - La Juve crolla in casa contro il Milan. Il 3-0 subìto dalla squadra di Pirlo mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions dei bianconeri. Ecco la pagella con i voti più bassi.voti e pagelle della Gazzetta dello Sport assegnate ai calciatori del Milan, scesi ieri in campo nel vittorioso match contro la Juventus.