Messi come Ronaldo: all'asta una sua maglietta per aiutare un bimbo malato (Di lunedì 10 maggio 2021) Leo Messi cuore d'oro. Splendido gesto dell'argentino, che ha inviato una sua maglietta autografata per aiutare un bimbo serbo di sei mesi affetto da atrofia muscolare spinale. La maglia verrà battuta all'asta ed il prezzo di partenza sarà di un milione di dinari, vale a dire circa 8.500 euro. Poco tempo fa anche Cristiano Ronaldo aveva contribuito alla causa, mandando una sua maglietta della Juventus firmata. Sempre in Serbia, il mese scorso, l'attaccante dei bianconeri aveva permesso di raccogliere 64 mila euro. La fascia di capitano da lui indossata e scaraventata per terra a causa del gol fantasma non convalidato ai lusitani era stata infatti un oggetto molto ambito all'asta. SportFace.

