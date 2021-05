Meloni ha un libro in uscita e mostra il suo lato umano. Aneddoti veri o pura promozione? (Di lunedì 10 maggio 2021) Giorgia Meloni ha un libro in uscita. Titolo: “Io sono Giorgia”, che richiama alla mente il famoso discorso ma soprattutto il più famoso remix della canzone in cui Meloni faceva la vocalist del Mucca Assassina (“Sono una donna, sono una madre, sono italiana”, tunz tunz tunz). Canzone che lei ha più volte cantato con leggerezza e furbizia, disinnescando l'effetto satirico. Il ribaltamento segnico è quella cosa che oggi non sanno più fare i comici, ma sanno fare ancora bene i politici. Una libraia ha scelto di non venderlo perché: “La mia libreria serve a far riflettere” (è il tempo in cui la resistenza si fa rifiutandosi di vendere biografie di politici che nessuno comprerebbe), che è anche la migliore pubblicità, sia per la sua libreria a Roma frequentata da benpensanti, sia per un libro che ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 maggio 2021) Giorgiaha unin. Titolo: “Io sono Giorgia”, che richiama alla mente il famoso discorso ma soprattutto il più famoso remix della canzone in cuifaceva la vocalist del Mucca Assassina (“Sono una donna, sono una madre, sono italiana”, tunz tunz tunz). Canzone che lei ha più volte cantato con leggerezza e furbizia, disinnescando l'effetto satirico. Il ribaltamento segnico è quella cosa che oggi non sanno più fare i comici, ma sanno fare ancora bene i politici. Una libraia ha scelto di non venderlo perché: “La mia libreria serve a far riflettere” (è il tempo in cui la resistenza si fa rifiutandosi di vendere biografie di politici che nessuno comprerebbe), che è anche la migliore pubblicità, sia per la sua libreria a Roma frequentata da benpensanti, sia per unche ...

