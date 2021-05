Max Gazzé | «Noi resistenti come rami di un albero»

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il lockdown, i concerti bloccati, i cinque figli e l'effetto terapeutico della sala di incisione. Il cantautore romano si confessa a Panorama e racconta il suo ultimo album ispirato da uno studio di Leonardo da Vinci. Trovo inaccettabile che un governo possa ritenere sacrificabile il settore della musica. Mi auguro solo che le aperture delle ultime settimane non siano l'anticamera delle prossime chiusure» afferma Max Gazzè, uno degli artisti che più si è speso per far ripartire l'azienda musica. A cominciare dal cruciale settore dei concerti: «L'anno scorso ci sono stati piccoli eventi live senza casi di contagi. In tempo di pandemia si possono organizzare concerti rispettando le regole, se le regole sono accettabili. E di buon senso. Inutile sbandierare che si possono fare i concerti allo stadio con una capienza massima di mille persone. È ridicolo dirlo. Altro discorso è ragionare su ...