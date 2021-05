LumiThera presenta i benefici del trattamento Valeda per la fotobiomodulazione in pazienti con retinopatia diabetica ed edema maculare in fase iniziale (Di lunedì 10 maggio 2021) - SEATTLE, 7 maggio 2021 /PRNewswire/



LumiThera Inc., un'azienda di dispositivi medici in fase commerciale incentrata sullo sviluppo di terapie di fotobiomodulazione (PBM) per disturbi e patologie oculari, ha annunciato oggi che la ricerca guidata dal Dr. Hakan Kaymak, dal Dr. Inken Becker e dal Dr. Hartmut Schwahn, del Macula Retina Centre della Breyer Kaymak & Klabe Eye Clinic di Dusseldorf, Germania, in seguito al trattamento PBM con il Valeda Light Delivery System, ha presentato risultati clinici positivi da uno studio in corso sulla sicurezza e l'efficacia in pazienti affetti da retinopatia diabetica precoce con edema maculare centrale in occasione della Vision and Ophtalmology Conference ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) - SEATTLE, 7 maggio 2021 /PRNewswire/Inc., un'azienda di dispositivi medici incommerciale incentrata sullo sviluppo di terapie di(PBM) per disturbi e patologie oculari, ha annunciato oggi che la ricerca guidata dal Dr. Hakan Kaymak, dal Dr. Inken Becker e dal Dr. Hartmut Schwahn, del Macula Retina Centre della Breyer Kaymak & Klabe Eye Clinic di Dusseldorf, Germania, in seguito alPBM con ilLight Delivery System, hato risultati clinici positivi da uno studio in corso sulla sicurezza e l'efficacia inaffetti daprecoce concentrale in occasione della Vision and Ophtalmology Conference ...

Advertising

lifestyleblogit : LumiThera presenta i benefici del trattamento Valeda per la fotobiomodulazione in pazienti con retinopatia diabetic… - lifestyleblogit : LumiThera presenta i benefici del trattamento Valeda per la fotobiomodulazione in pazienti con retinopatia diabetic… -