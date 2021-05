L’ex Inter Aiman Napoli: «Riduzione stipendi ci può stare, ma qual è il progetto?» (Di lunedì 10 maggio 2021) L’ex giocatore dell’Inter Aiman Napoli ha commentato la decisione dei giocatori nerazzurri di rinunciare a due mesi di stipendio Con l’Intervento di oggi alla Pinetina il presidente Zhang ha convinto i giocatori dell’Inter a rinunciare a due mesi di stipendio. L’ex giocatore delle giovanili Aiman Napoli ha parlato a Sky Sport della decisione dei giocatori: «Una rinuncia come questa si può accettare come gesto di soliderietà per quello che sta succedendo in tutto il mondo. Il problema al massimo è il progetto dell’Inter per il futuro. Se si tornerà a viaggiare come prima anche per i giocatori nerazzurri non ci saranno problemi» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021)giocatore dell’ha commentato la decisione dei giocatori nerazzurri di rinunciare a due mesi dio Con l’vento di oggi alla Pinetina il presidente Zhang ha convinto i giocatori dell’a rinunciare a due mesi dio.giocatore delle giovaniliha parlato a Sky Sport della decisione dei giocatori: «Una rinuncia come questa si può accettare come gesto di soliderietà per quello che sta succedendo in tutto il mondo. Il problema al massimo è ildell’per il futuro. Se si tornerà a viaggiare come prima anche per i giocatori nerazzurri non ci saranno problemi» L'articolo proviene da Calcio News 24.

