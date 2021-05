Juve, niente allenamento per Ronaldo: va a Maranello e compra una Ferrari (Di lunedì 10 maggio 2021) niente allenamento, questa mattina, per Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese della Juventus aveva cose più importanti da fare. CR7 si è recato, infatti, in compagnia di John Elkann e Andrea Agnelli, negli stabilimenti della Ferrari a Maranello. Ed ha ordinato una nuova automobile modello Monza. Ronaldo ha poi incontrato il team principal Binotto ed i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. A loro il campione portoghese ha regalato la sua maglia. Il resto della squadra si è allenata in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Sassuolo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 maggio 2021), questa mattina, per Cristiano. L’attaccante portoghese dellantus aveva cose più importanti da fare. CR7 si è recato, infatti, in compagnia di John Elkann e Andrea Agnelli, negli stabilimenti della. Ed ha ordinato una nuova automobile modello Monza.ha poi incontrato il team principal Binotto ed i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz. A loro il campione portoghese ha regalato la sua maglia. Il resto della squadra si è allenata in vista del prossimo impegno di campionato, contro il Sassuolo. L'articolo ilNapolista.

