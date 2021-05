Italia verso la zona bianca: la data per la fine delle restrizioni (Di lunedì 10 maggio 2021) L’Italia potrebbe diventare tutta zona bianca nel giro di un mese o poco più. A sostenerlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che intervistato da Il Corriere si dice molto fiducioso sull’immediato futuro del nostro paese. La campagna vaccinale sta proseguendo e per il mese di giugno potrebbero essere circa 30 milioni gli Italiani vaccinati. Un numero che potrebbe far scattare il bianco in tutta Italia, con la fine delle restrizioni che hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo. Prima di esultare, però, occorrerà aspettare di vedere cosa realmente accadrà tra maggio e giugno 2021. Se la campagna vaccinale dovesse proseguire secondo i piani, però, il mese di giugno potrebbe davvero coincidere con un allentamento delle ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 10 maggio 2021) L’potrebbe diventare tuttanel giro di un mese o poco più. A sostenerlo è il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, che intervistato da Il Corriere si dice molto fiducioso sull’immediato futuro del nostro paese. La campagna vaccinale sta proseguendo e per il mese di giugno potrebbero essere circa 30 milioni glini vaccinati. Un numero che potrebbe far scattare il bianco in tutta, con lache hanno caratterizzato l’ultimo anno e mezzo. Prima di esultare, però, occorrerà aspettare di vedere cosa realmente accadrà tra maggio e giugno 2021. Se la campagna vaccinale dovesse proseguire secondo i piani, però, il mese di giugno potrebbe davvero coincidere con un allentamento...

