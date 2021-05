Internazionali d’Italia oggi: orari 10 maggio, ordine di gioco, tv, streaming (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo il prologo di ieri, con quattro match maschili, si può dire che oggi inizino davvero gli Internazionali d’Italia 2021, con l’ormai tradizionale sponsorizzazione della BNL a dare il benvenuto ai giocatori che arrivano nella Capitale per il torneo italiano dalla maggiore storia e tradizione. Sono già diversi gli azzurri impegnati in questo primo giorno. Sul Centrale debutta Jannik Sinner, impegnato contro il francese Ugo Humbert in un non facile 1° turno con vista su Rafael Nadal. Nella sessione notturna (che poi, per orario, è di fatto del tardo pomeriggio). Compito difficile per Camila Giorgi con la spagnola Sara Sorribes Tormo. Uno in fila all’altro fanno il loro esordio Stefano Travaglia, contro il francese Benoit Paire, e Fabio Fognini, con il giapponese Kei Nishikori; in notturna (un po’ più ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo il prologo di ieri, con quattro match maschili, si può dire cheinizino davvero gli2021, con l’ormai tradizionale sponsorizzazione della BNL a dare il benvenuto ai giocatori che arrivano nella Capitale per il torneo italiano dallare storia e tradizione. Sono già diversi gli azzurri impegnati in questo primo giorno. Sul Centrale debutta Jannik Sinner, impegnato contro il francese Ugo Humbert in un non facile 1° turno con vista su Rafael Nadal. Nella sessione notturna (che poi, pero, è di fatto del tardo pomeriggio). Compito difficile per Camila Giorgi con la spagnola Sara Sorribes Tormo. Uno in fila all’altro fanno il loro esordio Stefano Travaglia, contro il francese Benoit Paire, e Fabio Fognini, con il giapponese Kei Nishikori; in notturna (un po’ più ...

