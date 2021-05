Empoli-Lecce 2-1, Salernitana promossa in serie A Calcio serie B: retrocesso il Cosenza (Di lunedì 10 maggio 2021) Empoli-Lecce 2-1, i salentini chiudono al quarto posto la stagione regolare del campionato di Calcio di serie B. I verdetti: Empoli e Salernitana promossi in serie A. Monza e Lecce alle semifinali playoff, rispettivamente come terza e quarta classificata nella stagione regolare. Quarti di finale playoff: Venezia-Chievo Verona, la vincente affronterà il Lecce. Cittadella-Brescia, la vincente affronterà in semifinale il Monza. Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale per stabilire la terza promozione in serie A. Retrocessioni dirette in serie C: Virtus Entella, Pescara, Reggiana e Cosenza. Non si disputano i ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 10 maggio 2021)2-1, i salentini chiudono al quarto posto la stagione regolare del campionato didiB. I verdetti:promossi inA. Monza ealle semifinali playoff, rispettivamente come terza e quarta classificata nella stagione regolare. Quarti di finale playoff: Venezia-Chievo Verona, la vincente affronterà il. Cittadella-Brescia, la vincente affronterà in semifinale il Monza. Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale per stabilire la terza promozione inA. Retrocessioni dirette inC: Virtus Entella, Pescara, Reggiana e. Non si disputano i ...

