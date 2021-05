“È per voi”. Amici 20, la dedica speciale di Sangiovanni è un tuffo al cuore. Ma tutti notano un dettaglio inaspettato (Di lunedì 10 maggio 2021) Sangiovanni è il cantante più in vista dell’edizione di ‘Amici 20’. Come era facilmente prevedibile, è riuscito a conquistare la finalissima del talent show di Maria De Filippi ed è uno tra i favoriti alla vittoria. La sua storia d’amore nata nella scuola con Giulia Stabile ha poi emozionato davvero tutti, infatti si sono create delle vere e proprie fanpage. Nelle ultime ore il giovane ha pubblicato un bellissimo post con una dedica davvero emozionante. E tutti si sono decisamente sciolti. Questo il suo commento quando ha saputo di essere in finale: “Arrivare a questa finale per me non significa solo essere in finale in un programma televisivo, ma significa aver trovato il mio posto nel mondo. Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta e qui per la prima volta ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)è il cantante più in vista dell’edizione di ‘20’. Come era facilmente prevedibile, è riuscito a conquistare la finalissima del talent show di Maria De Filippi ed è uno tra i favoriti alla vittoria. La sua storia d’amore nata nella scuola con Giulia Stabile ha poi emozionato davvero, infatti si sono create delle vere e proprie fanpage. Nelle ultime ore il giovane ha pubblicato un bellissimo post con unadavvero emozionante. Esi sono decisamente sciolti. Questo il suo commento quando ha saputo di essere in finale: “Arrivare a questa finale per me non significa solo essere in finale in un programma televisivo, ma significa aver trovato il mio posto nel mondo. Sono sempre stato inadatto a qualsiasi tipo di contesto esistente in questo pianeta e qui per la prima volta ...

Advertising

virginiaraggi : Avanti uniti. Grazie del sostegno a @GiuseppeConteIT , al @Mov5Stelle , a tutti coloro che si impegnano e si impegn… - MarcoMoriniTW : Il concerto di Louis a Milano è riprogrammato in una Venue molto più grande. Speriamo che questo possa rendere feli… - Agenzia_Ansa : 'Desidero ringraziare tutta l'Italia per avermi sostenuto: vi abbraccio e vi bacio, credo in voi, prego per la mia… - niallmy90546696 : RT @MarcoMoriniTW: Il concerto di Louis a Milano è riprogrammato in una Venue molto più grande. Speriamo che questo possa rendere felici mo… - OLDXM3 : il mio profilo è un safe place per voi? -