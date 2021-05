Comunali | Boccia | ‘Pd e M5s uniti al primo turno a Napoli e poi anche a Bologna’**

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Pd e M5s sarannodal. De Luca non pone veti, come Fico e il M5s. Pd e M5s sarannocon il candidato più autorevole.a Bologna andremo, il M5s verrà con noi al secondocon chi vincerà, io sono sicuro sarà Lepore, ma con chiunque vincerà”. Lo ha detto Francescoa L’aria che tira. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... Vincenzo De Luca (nella foto) esce allo scoperto in prima persona sulle prossime elezioni. Ieri, intervenendo a "Mezz'ora in più" su Rai Tre ha ribadito il suo "no" all'ipotesi di ...La trattativa- Letta - Di Maio - Conte - Patuanelli vedrebbe poi anche le opzioni Roberto Fico alledi Napoli , in alternativa l'ex Ministro (Pd) dell'Università Gaetano Manfredi . ...Dopo mesi di lunghe discussioni ed estenuanti dibattiti, la scelta del candidato sindaco del centrosinistra a Napoli sembra ormai cosa fatta. Il nome dell’ex ministro e rettore della Federico II, Gaet ...Dopo la scelta a Roma dell'ex ministro Gualtieri alle primarie del centrosinistra, a Napoli la trattativa sembra chiusa sull'ex rettore della Federico ...