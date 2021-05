Codici QR, attenzione a riconoscere quelli infettati da virus (Di lunedì 10 maggio 2021) I Codici QR, che si stanno diffondendo sempre più sui prodotti e nel mondo dei servizi, possono anche essere utilizzati dagli hacker per spargere i virus. Ecco come tenersi al riparo. I Codici QR stanno diventando un sistema molto diffuso per far sì che gli utenti possano avere a disposizione informazioni in più sui prodotti. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 10 maggio 2021) IQR, che si stanno diffondendo sempre più sui prodotti e nel mondo dei servizi, possono anche essere utilizzati dagli hacker per spargere i. Ecco come tenersi al riparo. IQR stanno diventando un sistema molto diffuso per far sì che gli utenti possano avere a disposizione informazioni in più sui prodotti. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

DungeonDice : ?? Solo dal 07/05/21 al 09/05/21 scopri la nuova Best of Selection ( - DungeonDice : ?? Solo dal 07/05/21 al 09/05/21 scopri la nuova Best of Selection ( - DungeonDice : ?? Solo dal 07/05/21 al 09/05/21 scopri la nuova Best of Selection ( - happytomlivson : FATE ATTENZIONE che poi importantissimo codici di questo tipo non vanno mai passati virtualmente a nessuno -