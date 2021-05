Centri commerciali contro chiusure nel weekend, saracinesche negozi abbassate (Di lunedì 10 maggio 2021) I Centri commerciali d’Italia manifesteranno domani contro le chiusure nei weekend con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti dalle 11. Si tratta di una iniziativa che coinvolge i punti vendita dei 1.300 Centri commerciali d’Italia e oltre 30.000 negozi e supermercati e che è stata promossa dalle associazioni del commercio, Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc–Consiglio Nazionale dei Centri commerciali e Federdistribuzione. “Con questa iniziativa – si legge in una nota diffusa dalle associazioni – le sigle vogliono dar voce ai 780.000 lavoratori che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Id’Italia manifesteranno domanileneicon il gesto simbolico di abbassare leper alcuni minuti dalle 11. Si tratta di una iniziativa che coinvolge i punti vendita dei 1.300d’Italia e oltre 30.000e supermercati e che è stata promossa dalle associazioni del commercio, Ancd-Conad, Confcommercio, Confesercenti, Confimprese, Cncc–Consiglio Nazionale deie Federdistribuzione. “Con questa iniziativa – si legge in una nota diffusa dalle associazioni – le sigle vogliono dar voce ai 780.000 lavoratori che chiedono l’immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei ...

