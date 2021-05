Appello per la sospensione dei brevetti sui vaccini per il Coronavirus (Di lunedì 10 maggio 2021) Noi sottoscrittori, professori universitari e giornalisti, appoggiamo senza riserve l’iniziativa di sospensione dei brevetti sui vaccini per il Coronavirus, proposta anche dal Presidente Biden, consapevoli che soltanto essa consentirebbe di produrre rapidamente vaccini a basso costo e in grande quantità, affinché centinaia di migliaia, forse milioni, di vite umane siano salvate. L’epidemia verrà battuta solo se la diffusione del virus sarà bloccata in tutti i Paesi, mentre l’assenza di una vaccinazione di massa nei Paesi in via di sviluppo favorirebbe … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 10 maggio 2021) Noi sottoscrittori, professori universitari e giornalisti, appoggiamo senza riserve l’iniziativa dideisuiper il, proposta anche dal Presidente Biden, consapevoli che soltanto essa consentirebbe di produrre rapidamentea basso costo e in grande quantità, affinché centinaia di migliaia, forse milioni, di vite umane siano salvate. L’epidemia verrà battuta solo se la diffusione del virus sarà bloccata in tutti i Paesi, mentre l’assenza di una vaccinazione di massa nei Paesi in via di sviluppo favorirebbe … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Appello per Per salvare il Pianeta serve una costituzione globale ... una memoria storica che facciano avvertire l'urgenza di una politica per la salvaguardia della Terra e ne ispirino l'attuazione e la svolta green. Da queste considerazioni muove l'appello lanciato ...

Cronache post - nichiliste ... che leggerete prossimamente sul nostro giornale) hanno risposto all'appello, inviandoci le loro ... Così, dall'essere un ostacolo, può diventare una occasione per la ricerca di un significato vero per ...

Vaccini: appello Cia per accelerare su campagna - Sardegna Agenzia ANSA Docenti e società civile inviano un appello urgente al MIUR sulla valutazione finale degli studenti EveryOne Group, organizzazione internazionale per i diritti umani, ha inviato insieme a un gruppo di insegnanti un appello al Ministero dell’Istruzione, in risposta alla circolare del Miur, firmata da ...

Imperia: Rivieracqua, l’appello del Cimap ai sindaci. “Deve restare una società pubblica” Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.

