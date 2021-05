Superlega, scontro Juventus-Uefa: la vicenda può finire in tribunale (Di domenica 9 maggio 2021) Juventus Uefa, si va in tribunale? Ecco la grande paura di Ceferin per la possibile deriva legale della situazione Superlega Il Corriere dello Sport fa il punto sulla guerra fredda innescatasi tra Uefa e Juventus–Real Madrid–Barcellona. I tre club rimasti nella Superlega sono forti della sentenza del tribunale di Madrid che impone a Uefa e Fifa di astenersi da ogni azione che ostacoli il progetto. Uefa e FIFA esercitano posizioni di monopolio ritenute dal giudicante incompatibili con le norme europee che regolano il mercato interno tutelando libera concorrenza, libertà di impresa e diritto di proprietà. Il rischio che la vicenda possa trascinarsi ai tribunali in questo momento è molto concreto. La ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021), si va in? Ecco la grande paura di Ceferin per la possibile deriva legale della situazioneIl Corriere dello Sport fa il punto sulla guerra fredda innescatasi tra–Real Madrid–Barcellona. I tre club rimasti nellasono forti della sentenza deldi Madrid che impone ae Fifa di astenersi da ogni azione che ostacoli il progetto.e FIFA esercitano posizioni di monopolio ritenute dal giudicante incompatibili con le norme europee che regolano il mercato interno tutelando libera concorrenza, libertà di impresa e diritto di proprietà. Il rischio che lapossa trascinarsi ai tribunali in questo momento è molto concreto. La ...

Advertising

Mediagol : #Video Superlega, è Cassano contro Adani: riguarda lo scontro verbale su Bobo tv - PianetaMilan : #Cassano-#Adani, scontro sulla #SuperLega: ecco cosa si sono detti | #VIDEO - StileJuve2006 : RT @simonestenti: I compromessi al ribasso non mi sono mai piaciuti. Quindi, vogliono lo scontro frontale? E sia. Brave @juventusfc @realma… - angela_fieni : RT @simonestenti: I compromessi al ribasso non mi sono mai piaciuti. Quindi, vogliono lo scontro frontale? E sia. Brave @juventusfc @realma… - TeresaBaggista : RT @simonestenti: I compromessi al ribasso non mi sono mai piaciuti. Quindi, vogliono lo scontro frontale? E sia. Brave @juventusfc @realma… -