Serena Marchese: le prime parole dopo la sua eliminazione da Amici (Di domenica 9 maggio 2021) dopo la semifinale in studio i ragazzi di Amici sono andati in sala relax dove Maria De Filippi ha annunciato i nomi di chi non è stato ammesso alla finale. Serena Marchese ha interrotto la sua corsa ad un passo dal traguardo, ma la conduttrice del talent le ha detto che deve uscire a testa alta, visto il bellissimo percorso che ha fatto. “Fortunatamente le cose sono cambiate dall’inizio, dal mio arrivo ad Amici, quando per me non c’erano applausi. Non sono di tante parole Maria. Grazie per l’opportunità che mi avete dato, perché non avrei mai pensato di arrivare qui. Comunque era un mio sogno, ma era lontano. C’ho provato per tanti anni e mi dicevo ‘perché non mi prendono’. Alla fine invece ci sono riuscita e sono entrata. Posso dire che è stato pazzesco. Era una cosa che volevo da ... Leggi su biccy (Di domenica 9 maggio 2021)la semifinale in studio i ragazzi disono andati in sala relax dove Maria De Filippi ha annunciato i nomi di chi non è stato ammesso alla finale.ha interrotto la sua corsa ad un passo dal traguardo, ma la conduttrice del talent le ha detto che deve uscire a testa alta, visto il bellissimo percorso che ha fatto. “Fortunatamente le cose sono cambiate dall’inizio, dal mio arrivo ad, quando per me non c’erano applausi. Non sono di tanteMaria. Grazie per l’opportunità che mi avete dato, perché non avrei mai pensato di arrivare qui. Comunque era un mio sogno, ma era lontano. C’ho provato per tanti anni e mi dicevo ‘perché non mi prendono’. Alla fine invece ci sono riuscita e sono entrata. Posso dire che è stato pazzesco. Era una cosa che volevo da ...

