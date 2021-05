Se ti vaccini, Google ti canta la «canzone del vaccino» (Di domenica 9 maggio 2021) Pensavi che sarebbe arrivato un giorno in cui l’intelligenza artificiale si dimostrasse all’altezza di alcune battute non riuscite fatte dall’essere umano? Probabilmente, la pandemia ha dato una decisa accelerata in questa direzione. Google Assistant, ma per fortuna soltanto nella versione in lingua inglese e – a seconda del settaggio impostato – con voce sia da donna, sia da uomo -, canta la canzone del vaccino ogni volta che una persona riesce a farsi somministrare una dose. LEGGI ANCHE > Ci sono degli europarlamentari italiani in prima linea per capire che cosa farà la UE con i FloC di Google Google Assistant canta la canzone del vaccino Basta dire: Ok, Google. Sing the vaccine song (Ok, Google. ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 9 maggio 2021) Pensavi che sarebbe arrivato un giorno in cui l’intelligenza artificiale si dimostrasse all’altezza di alcune battute non riuscite fatte dall’essere umano? Probabilmente, la pandemia ha dato una decisa accelerata in questa direzione.Assistant, ma per fortuna soltanto nella versione in lingua inglese e – a seconda del settaggio impostato – con voce sia da donna, sia da uomo -,ladelogni volta che una persona riesce a farsi somministrare una dose. LEGGI ANCHE > Ci sono degli europarlamentari italiani in prima linea per capire che cosa farà la UE con i FloC diAssistantladelBasta dire: Ok,. Sing the vaccine song (Ok,. ...

