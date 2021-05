PlayStation 5, in arrivo nuove colorazioni per il controller DualSense? (Di domenica 9 maggio 2021) Una fonte interna di Sony avrebbe rivelato, ai giornalisti del portale spagnolo AreaJugones, un'indiscrezione particolarmente interessante: l'arrivo sul mercato di nuove colorazioni per il controller DualSense di PlayStation 5. Come ben sapete, il pad della console next-gen Sony è bianco e nero, esattamente come la console principale. Il passaggio ad una bicromia, rispetto al classico nero totale, non è mai andato a genio a molti fan, ma la maggior parte di loro ci ha ormai messo una pietra sopra, mentre altri attendono con ansia l'arrivo di scocche personalizzabili per la console, in quanto facilmente rimuovibili. Questo leak, pare confermare l'arrivo di nuovi colori all'infuori del bianco e, sebbene sia relativo solo ai DualSense, ... Leggi su eurogamer (Di domenica 9 maggio 2021) Una fonte interna di Sony avrebbe rivelato, ai giornalisti del portale spagnolo AreaJugones, un'indiscrezione particolarmente interessante: l'sul mercato diper ildi5. Come ben sapete, il pad della console next-gen Sony è bianco e nero, esattamente come la console principale. Il passaggio ad una bicromia, rispetto al classico nero totale, non è mai andato a genio a molti fan, ma la maggior parte di loro ci ha ormai messo una pietra sopra, mentre altri attendono con ansia l'di scocche personalizzabili per la console, in quanto facilmente rimuovibili. Questo leak, pare confermare l'di nuovi colori all'infuori del bianco e, sebbene sia relativo solo ai, ...

Advertising

Eurogamer_it : #PlayStation5, in arrivo nuove colorazioni per il controller DualSense? - Stoupwhiff : È stato annunciato ufficialmente Lost Judgment, titolo in arrivo il 24 settembre di quest’anno per PlayStation 5, X… - darkheavenital1 : Nuovo arrivo in casa Fox. #darkheaven #cableguy #spyro #controller #supportsmallbusiness #supportlocal #streamer… - GGalaxyit : Lost Judgment è in arrivo a settembre. #LostJudgment #sega #sony #PlayStation5 #playstation #ps4 #ps5… - WorldPc_ : PlayStation Now, Sony rivela i giochi di maggio: e picchiano duro: Tra Jump Force, Streets of Rage 4 e Nioh, Sony n… -