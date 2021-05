Mattarella, fare piena luce sugli anni di piombo (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Sulla stagione del terrorismo in Italia "ci sono ancora ombre, spazi oscuri, complicità, non completamente chiarite": lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una lunga intervista a Repubblica in occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. "La completa verita' sugli anni di piombo e' un'esigenza fondamentale per la Repubblica", ha sottolineato. Il Capo dello Stato ha ringraziato il presidente francese, Emmanuel Macron, per i recenti arresti degli ex brigatisti italiani in Francia: "Con la sua decisione ha confermato amicizia per l'Italia e manifestato rispetto per la nostra democrazia", ha osservato, "mi auguro che possa avvenire lo stesso per quanti si sono sottratti alla giustizia italiana e vivono la loro latitanza in altri Paesi". La ... Leggi su agi (Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Sulla stagione del terrorismo in Italia "ci sono ancora ombre, spazi oscuri, complicità, non completamente chiarite": lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, in una lunga intervista a Repubblica in occasione del Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo e delle stragi. "La completa verita'die' un'esigenza fondamentale per la Repubblica", ha sottolineato. Il Capo dello Stato ha ringraziato il presidente francese, Emmanuel Macron, per i recenti arresti degli ex brigatisti italiani in Francia: "Con la sua decisione ha confermato amicizia per l'Italia e manifestato rispetto per la nostra democrazia", ha osservato, "mi auguro che possa avvenire lo stesso per quanti si sono sottratti alla giustizia italiana e vivono la loro latitanza in altri Paesi". La ...

