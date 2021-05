Mara Venier da ‘buca’ a Fazio in diretta? Ecco cosa è successo (Di domenica 9 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Mara Venier da buca a Fabio Fazio in diretta? Ecco tutto quello che è successo tra i due conduttori, fan increduli. Nel corso della diretta di Domenica In i fan sono rimasti senza parole davanti al gesto di Mara Venier. Questa sera la nota conduttrice è infatti attesa negli studi di Che tempo che fa, dove avrà modo Leggi su youmovies (Di domenica 9 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.da buca a Fabiointutto quello che ètra i due conduttori, fan increduli. Nel corso delladi Domenica In i fan sono rimasti senza parole davanti al gesto di. Questa sera la nota conduttrice è infatti attesa negli studi di Che tempo che fa, dove avrà modo

Advertising

chetempochefa : Oggi dalle 16.30 non perdetevi @fabfazio in collegamento a Domenica In con Mara Venier, che sarà nostra ospite ques… - riotta : RT @chetempochefa: Questa sera a #CTCF avremo con noi Mara Venier, nelle librerie con il libro “Mamma, ti ricordi di me?”, in cui ripercorr… - fabfazio : RT @chetempochefa: Questa sera a #CTCF avremo con noi Mara Venier, nelle librerie con il libro “Mamma, ti ricordi di me?”, in cui ripercorr… - raffaellamucci1 : RT @GiancarloDeRisi: Sileri da Mara Venier contro i rigoristi: 'Per la fine di giugno, con i numeri delle vaccinazioni che stiamo vedendo,… - Enki2270 : RT @GiancarloDeRisi: Sileri da Mara Venier contro i rigoristi: 'Per la fine di giugno, con i numeri delle vaccinazioni che stiamo vedendo,… -