LIVE Giro d’Italia 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Gruppo compatto a venticinque chilometri dal traguardo (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2021: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 16.52 Ganna vince lo sprint per gli abbuoni al traguardo volante. 16.49 Il Gruppo sta per riprendere i fuggitivi. 16.46 Restano appena 20? di margine ai fuggitivi. 16.44 Umberto Marengo (Bardiani) e Filippo Tagliani (Androni) sono i due fuggitivi. 16.41 Il Gruppo, chiaramente, potrebbe andare a riprendere i fuggitivi anche subito, ma preferisce lasciarli davanti per evitare nuovi attacchi. 16.39 I corridori del Gruppo hanno fatto lo sprint nel punto sbagliato e Viviani, che aveva vinto la volata, è stato comunque superato da Gaviria prima del traguardo volante. 16.36 Scenda a 40? il vantaggio dei ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL: FILIPPO GANNA MAGLIA ROSA 16.52 Ganna vince lo sprint per gli abbuoni alvolante. 16.49 Ilsta per riprendere i fuggitivi. 16.46 Restano appena 20? di margine ai fuggitivi. 16.44 Umberto Marengo (Bardiani) e Filippo Tagliani (Androni) sono i due fuggitivi. 16.41 Il, chiaramente, potrebbe andare a riprendere i fuggitivi anche subito, ma preferisce lasciarli davanti per evitare nuovi attacchi. 16.39 I corridori delhanno fatto lo sprint nel punto sbagliato e Viviani, che aveva vinto la volata, è stato comunque superato da Gaviria prima delvolante. 16.36 Scenda a 40? il vantaggio dei ...

