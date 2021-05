LIVE Giro d’Italia 2021 in DIRETTA: Evenepoel scala la classifica con gli abbuoni! Vince Merlier, Ganna leader (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DEL Giro d’Italia DOPO LA SECONDA TAPPA LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.34 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete classifiche, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 17.32 La tappa di domani, 190 km da Biella a Canale, si presta ad una nuova volata, anche se non scontata. Nel finale infatti sono presenti alcuni strappetti che potrebbero spaccare il gruppo e favorire qualche finisseur. 17.31 La classifica generale ha visto Remco Evenepoel guadagnare ben 3 posizioni grazie ai 2 secondi di abbuono al traguardo volante, dove il belga è giunto 2° alle spalle di Ganna (che dunque ha ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELDOPO LA SECONDA TAPPA LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.34 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport! Troverete classifiche, cronaca, dichiarazioni, video, analisi, pagelle, la Fagianata di Riccardo Magrini e tantissimo altro! Un saluto sportivo. 17.32 La tappa di domani, 190 km da Biella a Canale, si presta ad una nuova volata, anche se non scontata. Nel finale infatti sono presenti alcuni strappetti che potrebbero spaccare il gruppo e favorire qualche finisseur. 17.31 Lagenerale ha visto Remcoguadagnare ben 3 posizioni grazie ai 2 secondi di abbuono al traguardo volante, dove il belga è giunto 2° alle spalle di(che dunque ha ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 2? | Tappa 2? ?? Castelnuovo Don Bosco - km 76 ??????????????? @vincenalban, Filippo Tagli… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 2? ?? Vercelli - km 149 ?????????? Filippo Tagliani, @umbertomarengo ?? 25' > Peloton | G… - giroditalia : ???? Tomorrow is a big day…. Are you ready to live an unforgettable Giro d’Italia? Follow the live ?… - mirkowe : RT @liveradsport: ?? Resultat #Giro - Etappe 2: 1 Tim Merlier 2 Giacomo Nizzolo 3 Elia Viviani ... 12 Max Kanter ???? > - TulcanOnline : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 2? ?? Vercelli - km 149 ?????????? Filippo Tagliani, @umbertomarengo ?? 25' > Peloton | Gruppo… -