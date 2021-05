L’equivoco del 1991 e della resilienza (Di domenica 9 maggio 2021) Giorni fa Carlo Bordone, che è un critico musicale assai competente, scriveva sui social un post riguardo quel che succedeva trenta anni fa, un post sul quale convengo in pieno. Diceva, lui di un paio di anni più vecchio di me, che questo continuo celebrare il trentennale di album fondamentali, perché in effetti nel 1991 sono usciti davvero una marea di album incredibili, non era vissuto ai tempi con la consapevolezza di chi vive in un’epoca, discograficamente, aurea. Per vari motivi, che riassumo e reinterpreto. Primo, all’epoca per ascoltare un album toccava comprarlo, in un negozio, tornare a casa, ascoltarlo su uno stereo, dopo averlo pagato si suppone ascoltarlo più e più volte, non solo per piacere, essendo spesso album importanti sicuramente anche per quello, ma pure per dare un senso a quella spesa. La musica subito e gratis non esisteva, fortunatamente. Per ... Leggi su optimagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Giorni fa Carlo Bordone, che è un critico musicale assai competente, scriveva sui social un post riguardo quel che succedeva trenta anni fa, un post sul quale convengo in pieno. Diceva, lui di un paio di anni più vecchio di me, che questo continuo celebrare il trentennale di album fondamentali, perché in effetti nelsono usciti davvero una marea di album incredibili, non era vissuto ai tempi con la consapevolezza di chi vive in un’epoca, discograficamente, aurea. Per vari motivi, che riassumo e reinterpreto. Primo, all’epoca per ascoltare un album toccava comprarlo, in un negozio, tornare a casa, ascoltarlo su uno stereo, dopo averlo pagato si suppone ascoltarlo più e più volte, non solo per piacere, essendo spesso album importanti sicuramente anche per quello, ma pure per dare un senso a quella spesa. La musica subito e gratis non esisteva, fortunatamente. Per ...

