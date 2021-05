Juventus-Milan 0-0 diretta | Donnarumma esce per chiudere su Ronaldo

(Di domenica 9 maggio 2021) Un vero e proprio spareggio per un posto in Champions League - questa sera all'Allianz di Torino - tra: chi perde è quasi fuori dai primi quattro, un pareggio...

Advertising

juventusfc : #????????????????????????! Inizia #JuveMilan e c'è UN SOLO OBIETTIVO! FORZA RAGAZZI! ?? LIVE MATCH: - acmilan : ? Nell'attesa di #JuveMilan, ecco 5 perle del passato ?? Votate il vostro preferito ?? - juventusfc : Coesione e concentrazione ???? Così Mister @Pirlo_official alla vigilia di #JuveMilan ?? - DanieleZecca_IT : #donnarumma sta cercando in tutti i modi di far segnare la juve. Che attaccamento alla maglia..nuova. #JuveMilan… - Spazio_J : LIVE | Juventus-Milan 0-0: Chiellini vicino al gol del vantaggio - -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milan

Ora siamo tutti concentrati sul raggiungimento dell'obiettivo" Fabio Paratici , capo dell'area sportiva della, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita colFormazioni:: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; ...Paolo Maldini parla del momento che sta vivendo il Milan e spiega: “Avanti con Pioli, la richiesta iniziale non era la Champions”.Al termine di Sassuolo-Juventus Primavera 1-1, mister Emiliano Bigica ha rilasciato in esclusiva ai nostri microfoni il commento alla gara: Sulla partita: “E’ stata una partita difficile contro una sq ...