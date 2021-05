In Salento pescatori e scienziati si sono alleati per difendere le tartarughe

(Di domenica 9 maggio 2021) AGI - Forse l'uomo non riuscirà mai a rendere le sue attività del tutto compatibili con l'ambiente, ma nelc'è qualcuno che ci prova: mondo della pesca e scienza hanno stretto un patto grazie al quale in un solo annostate salvate 10marine. Un'alleanza salvifica che si dipana tra Jonio e Adriatico e vede impegnate le aree marine protette di Porto Cesareo, nel Leccese, e di Torre Guaceto, nel Brindisino. Iil primo anello della catena. L'intera impalcatura del programma, declinato in un protocollo d'intesa nel 2020, si basa su un loro pensiero consapevole delle fragilità degli equilibri naturali e perciò uniformato all'urgenza di limitare i danni da intrusione nell'ambiente marino. La tartaruga Caretta caretta è un pacifico animale che popola i mari salentini ...

