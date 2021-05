Giulia Stabile e l’attacco di panico in semifinale: il racconto della Peparini (Di domenica 9 maggio 2021) l’attacco di panico di Giulia Stabile Ieri sera si è svolta la semifinale di Amici 20 dove abbiamo conosciuto la rosa dei cinque concorrenti che hanno ottenuto l’accesso per la puntata Finale, in programma la prossima settimana. Giulia Stabile ha conquistato il pass dopo una lunga e combattuta sfida, anche se per lei, come raccontato L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 9 maggio 2021)didiIeri sera si è svolta ladi Amici 20 dove abbiamo conosciuto la rosa dei cinque concorrenti che hanno ottenuto l’accesso per la puntata Finale, in programma la prossima settimana.ha conquistato il pass dopo una lunga e combattuta sfida, anche se per lei, come raccontato L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

dmattia_fabiana : RT @giailla: Pensando che non ci sarà mai più un'altra Giulia Stabile e un altro Sangiovanni - giailla : RT @ecccalla: è il fatto che sia andata in finale con questa coreografia per me. 'nunca estoy' sono le sue origini, è sua madre Susi, è il… - ssosimpiforme : RT @ecccalla: è il fatto che sia andata in finale con questa coreografia per me. 'nunca estoy' sono le sue origini, è sua madre Susi, è il… - MattinoRossella : RT @ecccalla: è il fatto che sia andata in finale con questa coreografia per me. 'nunca estoy' sono le sue origini, è sua madre Susi, è il… - ilCR7diPalermo : secondo voi Giulia Stabile è l'unica vincitrice possibile? #Amici20 #Sangiulia -