Genoa-Sassuolo 1-2 | i neroverdi sognano l’Europa

(Di domenica 9 maggio 2021) La truppa di De Zerbi porta a casa tre punti meritati e importanti in ottica Europa. Il Grifone cade ancora e resta invischiato nella lotta salvezza. Apre le danze il quinto gol di Raspadori, poi nella ripresa Berardi chiude ipoteticamente. Nel finale Zappacosta riaccende le speranze dei rossoblù, ma senza successo. Quali sono state le scelte dei tecnici? Entrambi gli allenatori confermano i rispettivi moduli. 3-5-2 per ildi Ballardini. Perin tra i pali e linea difensiva che vedrà all’opera Goldaniga, Zapata e Masiello. Sulle corsie esterne del centrocampo spazio a Ghiglione e Zappacosta. In mezzo c’è Zajc dal primo, completano il reparto Behrami e Badelj. 4-2-3-1 per De Zerbi, che però regala una sorpresa. In porta come sempre c’è Consigli, mentre davanti a lui si sistemano Chiriches e Ferrari. I terzini ...