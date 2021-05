Gb: Sala, ‘congratulazioni a Khan per rielezione a sindaco Londra’ (Di domenica 9 maggio 2021) Milano, 9 mag. (Adnkronos) – “Congratulazioni caro Sadiq Khan per la tua rielezione a sindaco di Londra. Non vedo l’ora di lavorare insieme il prima possibile. Ben fatto”. Lo scrive su Twitter il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 maggio 2021) Milano, 9 mag. (Adnkronos) – “Congratulazioni caro Sadiqper la tuadi Londra. Non vedo l’ora di lavorare insieme il prima possibile. Ben fatto”. Lo scrive su Twitter ildi Milano, Giuseppe. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

TV7Benevento : Gb: Sala, 'congratulazioni a Khan per rielezione a sindaco Londra'... - franco_sala : RT @Antonio_Tajani: Congratulazioni alla splendida #ViboValentia, scelta come #CapitaleItalianaDelLibro2021. Una grande risultato per la #C… - verso_il_fronte : Tra le varie dimenticanze di @BeppeSala c'è anche, mi pare, un messaggio di congratulazioni all'Inter per lo scudet… -

Ultime Notizie dalla rete : Sala ‘congratulazioni Un Commento a: Chirurgia Toracica di Taranto salvavita anche in tempo di Covid-19 Corriere di Taranto