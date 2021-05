Formula 1, Hamilton vince il GP di Spagna. Verstappen e Bottas sul podio. 4° Leclerc (Di domenica 9 maggio 2021) Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto il GP di Spagna. Verstappen e Bottas. 4° Leclerc, 7° Sainz. BARCELLONA (Spagna) – Formula 1, Lewis Hamilton ha vinto il GP di Spagna. Grande fantastica del britannico che, dopo aver perso la prima posizione alla partenza, è riuscito con la strategia e con un sorpasso a prendersi la leadership della gara. Sul podio con lui Verstappen e Bottas. Buon quarto posto per Leclerc – Buon quarto posto per Charles Leclerc. Il monegasco ha chiuso alle spalle dei primi tre e ha lanciato un buon segnale ai diretti avversari. Perez, Ricciardo, Sainz, Norris, Ocon e Gasly completano la top ten. Ancora fuori dai ... Leggi su newsmondo (Di domenica 9 maggio 2021)1, Lewisha vinto il GP di. 4°, 7° Sainz. BARCELLONA () –1, Lewisha vinto il GP di. Grande fantastica del britannico che, dopo aver perso la prima posizione alla partenza, è riuscito con la strategia e con un sorpasso a prendersi la leadership della gara. Sulcon lui. Buon quarto posto per– Buon quarto posto per Charles. Il monegasco ha chiuso alle spalle dei primi tre e ha lanciato un buon segnale ai diretti avversari. Perez, Ricciardo, Sainz, Norris, Ocon e Gasly completano la top ten. Ancora fuori dai ...

