F1 | GP Spagna 2021 | orario d’inizio e come vedere in tv la gara

Leggi su oasport

(Di domenica 9 maggio 2021) Oggi domenica 9 maggio (ore 15.00) si disputa il GP di, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. In terra catalana è tutto pronto per il momento clou del fine settimana, i piloti si schiereranno sulla griglia di partenza e inizierà una furente battaglia per la conquista della vitoria, sul tracciato del Montmelò dove è estremamente difficile superare e dove è cruciale scattere davanti. Lewis Hamilton ha avuto la meglio su Max Verstappen per appena 36 millesimi nelle qualifiche di ieri e oggi scatterà dalla pole-position per la 100ma volta in carriera. Il britannico della Mercedes è il favorito della vigilia, ma attenzione all’olandese della Red Bull. Alle loro spalle l’altra Freccia d’Argento di Valtteri Bottas. La Ferrari è nelle posizioni che contano con Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il monegasco è ottimo ...