Daydreamer, lacrime a fiumi | Per i fan è una tragedia (Di domenica 9 maggio 2021) Daydreamer Le ali del sogno è una serie tv amatissima dal pubblico italiano che ora si troverà a versare lacrime a fiumi. Daydreamer Le ali del sognoLa soap opera è arrivata in Italia in punta di piedi, sulle spalle del successi di Bitter Sweet, riuscendo subito a conquistare il pubblico italiano soprattutto per la presenza di Can Yaman. Bellissimo e talentuoso il ragazzo ha conquistato il cuore di una delle donne più sognate del nostro paese, la giornalista Diletta Leotta ora volto di punta della tv web Dazn. LEGGI ANCHE >>> Il dramma di Can Yaman Gli ascolti della soap opera turca sono andati talmente bene da portare Mediaset a mandare in onda gli episodi anche nella fascia pomeridiana e non solo in prima serata come era accaduto agli inizi. Sono molti gli intrighi amorosi che si sono ... Leggi su altranotizia (Di domenica 9 maggio 2021)Le ali del sogno è una serie tv amatissima dal pubblico italiano che ora si troverà a versareLe ali del sognoLa soap opera è arrivata in Italia in punta di piedi, sulle spalle del successi di Bitter Sweet, riuscendo subito a conquistare il pubblico italiano soprattutto per la presenza di Can Yaman. Bellissimo e talentuoso il ragazzo ha conquistato il cuore di una delle donne più sognate del nostro paese, la giornalista Diletta Leotta ora volto di punta della tv web Dazn. LEGGI ANCHE >>> Il dramma di Can Yaman Gli ascolti della soap opera turca sono andati talmente bene da portare Mediaset a mandare in onda gli episodi anche nella fascia pomeridiana e non solo in prima serata come era accaduto agli inizi. Sono molti gli intrighi amorosi che si sono ...

Advertising

acinorev2001 : RT @Rosa_Pileggi: #Nihat che cerca di impietosire #Mevkibe per fargli mettere almeno lo zucchero nel caffè...e lei che sembra di cedere ma… - Rosa_Pileggi : #Nihat che cerca di impietosire #Mevkibe per fargli mettere almeno lo zucchero nel caffè...e lei che sembra di cede… - Pamela45418688 : Dalla felicità,Sanem piomba nella tristezza in pochi minuti. Il castello che era in costruzione e che durante la g… - bis4ra_ : Che valle di lacrime madonna #DayDreamer -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer lacrime Daydreamer Anticipazioni 26 aprile 2021: Can si allontana da Sanem. Ecco perché... Anticipazioni Daydreamer: Sanem in lacrime Can è uscito dal coma . Il destino, tuttavia, non è ancora pronto a dividere questa coppia e il Divit non ricorda più la donna che gli ha rapito il cuore. ...

Daydreamer Anticipazioni 20 aprile 2021: Sanem in lacrime, Nihat l'ha diseredata! La Aydin rinuncerà per amore dei suoi genitori? Daydreamer Anticipazioni: Nihat caccia Sanem per sempre Nihat è particolarmente colpito dalla scelta di Sanem e si rifugia in camera da letto, per ...

Daydreamer, lacrime a fiumi | Per i fan è una tragedia Altranotizia Daydreamer, anticipazioni al 14 maggio: Aziz parte per Amsterdam Nelle puntate di di DayDreamer in onda fino al 14 maggio, Mihriban scoppierà in lacrime dopo aver appreso della partenza di Aziz ...

DayDreamer, spoiler al 14/05: Divit rapisce la scrittrice con una moto d'acqua Continuano gli appuntamenti con l'amata serie televisiva DayDreamer- Le ali ali del sogno. La soap turca è quasi arrivata al suo epilogo finale, ma ancora una volta i personaggi che interpretano Can e ...

Anticipazioni: Sanem inCan è uscito dal coma . Il destino, tuttavia, non è ancora pronto a dividere questa coppia e il Divit non ricorda più la donna che gli ha rapito il cuore. ...La Aydin rinuncerà per amore dei suoi genitori?Anticipazioni: Nihat caccia Sanem per sempre Nihat è particolarmente colpito dalla scelta di Sanem e si rifugia in camera da letto, per ...Nelle puntate di di DayDreamer in onda fino al 14 maggio, Mihriban scoppierà in lacrime dopo aver appreso della partenza di Aziz ...Continuano gli appuntamenti con l'amata serie televisiva DayDreamer- Le ali ali del sogno. La soap turca è quasi arrivata al suo epilogo finale, ma ancora una volta i personaggi che interpretano Can e ...