Compie 90 anni “Il mostro di Düsseldorf” | capolavoro senza tempo

(Di domenica 9 maggio 2021) Bambine e bambini giocano, in cerchio, nel cortile di una palazzina popolare. Cantano una canzoncina thriller (“monellaccio…coltellaccio”) ispirata a unche sta uccidendo le bambine della città. Sono ripresi dall’alto, in plongée obliquo. La camera si alza in gru su verso un terrazzo-balcone a mo’ di stenditoio. Una signora, una madre di loro, entra in campo e li rimprovera dal ballatoio: la triste canzoncina è terrificante per gli adulti, ma gioco per i bambini. Nello stacco successivo siamo nelle scale del condominio. La canzone fuori campo continua, preparando lo spettatore a qualcosa di angosciante. RETORICA DELLE IMMAGINI E DEI SUONI Fritz Lang, già conosciuto dal pubblico d’Europa per capolavori come Destino (Der müde Tod, 1921) Il dottor Mabuse (1922) I Nibeunghi (1923-24) e Metropolis (1927), con M – Ildi ...