Caso Cucchi, condannati a 13 anni in appello due dei carabinieri accusati (Di domenica 9 maggio 2021) La Corte d’Assise d’appello di Roma ha riconosciuto l’omicidio preterintenzionale per Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Quattro anni per Roberto Mandolini e due anni e mezzo per Francesco Tedesco condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro accusati del pestaggio di Stefano Cucchi. È quanto hanno deciso i giudici della Corte d’Assise d’appello di Roma nel processo per la morte del trentunenne arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Il verdetto è arrivato dopo cinque ore di camera di consiglio. Condannato anche il carabiniere Roberto Mandolini a quattro ... Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) La Corte d’Assise d’di Roma ha riconosciuto l’omicidio preterintenzionale per Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Quattroper Roberto Mandolini e duee mezzo per Francesco Tedescoa 13per omicidio preterintenzionale i dueAlessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandrodel pestaggio di Stefano. È quanto hanno deciso i giudici della Corte d’Assise d’di Roma nel processo per la morte del trentunenne arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Il verdetto è arrivato dopo cinque ore di camera di consiglio. Condannato anche il carabiniere Roberto Mandolini a quattro ...

Advertising

fanpage : Caso #Cucchi, pene più severe in appello: 13 anni ai carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro - fattoquotidiano : #Cucchi, pene aumentate in Appello. Due carabinieri condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale. La famigl… - fattoquotidiano : Caso Cucchi, condannati i due carabinieri a 13 anni per omicidio preterintenzionale - abforabee : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Caso Cucchi, Carabinieri ammettono l’errore: “D’ora in poi picchieremo solo figli unici” - Piero_Strada : RT @lercionotizie: #LERCIOSTORY Caso Cucchi, Carabinieri ammettono l’errore: “D’ora in poi picchieremo solo figli unici” -