Calcio femminile | il Milan cade contro la Fiorentina | larga vittoria dell’Inter nel 20° turno

Va in archivio il 20° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2021 e il verdetto più importante è stato emesso ieri, ovvero il quarto Scudetto consecutivo della Juventus, vincitrice nell'ultimo match contro il Napoli (2-0). Titolo tricolore, dunque, già assegnato a due giornate dalla conclusione, ma c'è altro da decidere. Il Milan, inseguitore della Vecchia Signora, è stato sconfitto quest'oggi dalla Fiorentina al "Vismara" 3-1 per via delle realizzazioni di Sabatino, Baldi e Vigilucci, con le rossonere in inferiorità numerica per l'espulsione di Koreciova. A nulla è valsa la realizzazione di Giacinti. Il Milan incassa la terza sconfitta nella competizione in corso e soprattutto rischia di compromettere il secondo posto in classifica, utile per l'accesso

