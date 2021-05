AstraZeneca, l'Ue non rinnova il contratto. Breton: «Scadenza a giugno, poi vedremo» (Di domenica 9 maggio 2021) Vaccino, per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid sviluppati da AstraZeneca oltre la Scadenza dell'attuale contratto, prevista alla fine di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 9 maggio 2021) Vaccino, per il momento la Commissione Europea non hato il suoper i vaccini anti-Covid sviluppati daoltre ladell'attuale, prevista alla fine di...

Advertising

stanzaselvaggia : “Il sangue di San Gennaro non si scioglie”. “Saranno i trombi di Astrazeneca”. (Cit.) - SimoneCosimi : Ormai #AstraZeneca è bruciato. Non fai marciare la campagna vaccinale se obblighi gli under 60 a farselo ribaltando… - repubblica : L'immunologa Viola: 'AstraZeneca solo agli uomini under 60: basta con la medicina che non considera il nostro sesso' - LenaPoros : RT @ilmessaggeroit: AstraZeneca, il commissario Breton: «La Ue non ha rinnovato il contratto per i vaccini» - tdrclaudio : Un medico mio amico mi ha detto che in hub vaccinale ,dove lui era di turno per fare vaccini il secondo richiamo as… -