Alfa Romeo, clamoroso: meccanici prendono gomma sgonfia nel pit-stop di Giovinazzi (Di domenica 9 maggio 2021) Piccolo giallo in casa Alfa Romeo con protagonista, incolpevole, il pilota Antonio Giovinazzi. Durante il pit-stop, infatti, i meccanici della scuderia hanno fatto un pasticcio facendo perdere tanto, troppo, tempo al pilota italiano. E non è la prima volta quest'anno. Una gomma sgonfia durante il cambio gomme. Questo è successo, dopo l'errore già registrato nel Gran Premio del Bahrein, ad Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano, incolpevolmente, ha persone tanto tempo in fase di pit-stop. Non è la prima volta in questa travagliata stagione che i meccanici dell'Alfa Romeo si producono in problemi evitabili nel momento, certamente concitato, del rientro ai box.

