A Napoli 27 giovani sorpresi in strada nella notte, tutti multati (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stanotte, dopo le 02.00, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in largo Sermoneta hanno controllato sette giovani che si intrattenevano con quattro amici a bordo di un’auto lungo la strada; poco dopo, gli agenti del Commissariato Posillipo, nel transitare in via Calata Ponticello a Marechiaro, hanno udito un vociare di numerose persone che si trovavano nei pressi di un ristorante chiuso. I poliziotti hanno sanzionato complessivamente 27 persone, di età compresa tra i 19 ed i 33 anni, per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché si trovavano fuori dalla loro abitazione senza alcun giustificato motivo in orario non consentito. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sta, dopo le 02.00, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in largo Sermoneta hanno controllato setteche si intrattenevano con quattro amici a bordo di un’auto lungo la; poco dopo, gli agenti del Commissariato Posillipo, nel transitare in via Calata Ponticello a Marechiaro, hanno udito un vociare di numerose persone che si trovavano nei pressi di un ristorante chiuso. I poliziotti hanno sanzionato complessivamente 27 persone, di età compresa tra i 19 ed i 33 anni, per imperanza alle misure anti Covid-19 poiché si trovavano fuori dalla loro abitazione senza alcun giustificato motivo in orario non consentito. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

