Vlahovic: “Stasera si è visto tutto ciò che avevamo dentro. Immobile? Nessun paragone con lui” (Di sabato 8 maggio 2021) Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Lazio, decisa dalla sua doppietta: “Abbiamo dimostrato quanto fosse importante questa partita per noi: è uscito fuori tutto ciò che tenevamo dentro, siamo contenti e orgogliosi di aver vinto. Sfidavamo una squadra forte e importante, se giochiamo tutti insieme escono le nostre qualità: sappiamo quanto lavoriamo e come ci sentiamo”. Ha vinto la sfida con Immobile?“Parlare di Immobile per me è difficile, è un gran calciatore e ha fatto tanti gol. Ero motivato ma sul paragone non dico niente”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Dusan, attaccante della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sulla Lazio, decisa dalla sua doppietta: “Abbiamo dimostrato quanto fosse importante questa partita per noi: è uscito fuoriciò che tenevamo, siamo contenti e orgogliosi di aver vinto. Sfidavamo una squadra forte e importante, se giochiamo tutti insieme escono le nostre qualità: sappiamo quanto lavoriamo e come ci sentiamo”. Ha vinto la sfida con?“Parlare diper me è difficile, è un gran calciatore e ha fatto tanti gol. Ero motivato ma sulnon dico niente”. Foto: Twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

FabioKrentzlin : Alle 20 sembravo già spacciato per i 2 gol di #sachez ... Stasera sono di nuovo in corsa per la doppia di #vlahovic ???? #Fantacalcio - MessaggeroGol : Stasera pochi alibi. Ma bisogna continuare a crederci ?????#LuizFelipe: sarebbe dovuto andare Acerbi o Milinkovic… - FranciNiccheri : RT @stenardo: @acffiorentina stasera dovete offrire 5 anni di contratto a 5 milioni a #vlahovic , fascia da capitano, il 10% di #Mediacom,… - stenardo : @acffiorentina stasera dovete offrire 5 anni di contratto a 5 milioni a #vlahovic , fascia da capitano, il 10% di… - ClaudioMasini7 : Da stasera il sig. Dusan #Vlahovic raggiunge #Lukaku nella classifica marcatori di #SerieA, a quota 21. Davanti c'è… -