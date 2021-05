Veronica Peparini ed Andreas Muller, la storia del loro amore (Di sabato 8 maggio 2021) Veronica Peparini e Andreas Muller si sono conosciuti nel programma di Maria de Filippi, Amici. All’inizio la situazione era molto diversa, lui era un ballerino e lei la sua insegnante. Il loro rapporto, però, non è rimasto così e piano piano è nato un grande amore che gli ha permesso di combattere anche la differenza di età. L’anno scorso i due hanno confermato quello che tanti fans si aspettavano, l’inizio di un’incredibile storia d’amore. Lei 50 anni e lui 24 anni per loro, però, la differenza di età non è mai stato un problema. Dopo la vittoria del talent, nel 2017, dal ballerino i due hanno deciso di continuare a conoscersi e fu proprio Veronica a raccontarlo: “Sì, era tra i miei allievi, uno di quelli che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021)si sono conosciuti nel programma di Maria de Filippi, Amici. All’inizio la situazione era molto diversa, lui era un ballerino e lei la sua insegnante. Ilrapporto, però, non è rimasto così e piano piano è nato un grandeche gli ha permesso di combattere anche la differenza di età. L’anno scorso i due hanno confermato quello che tanti fans si aspettavano, l’inizio di un’incredibiled’. Lei 50 anni e lui 24 anni per, però, la differenza di età non è mai stato un problema. Dopo la vittoria del talent, nel 2017, dal ballerino i due hanno deciso di continuare a conoscersi e fu proprioa raccontarlo: “Sì, era tra i miei allievi, uno di quelli che ...

Advertising

AmiciUfficiale : Giulia e Alessandro mettono alla prova la loro versatilità in questo guanto di sfida lanciato dalla maestra Veronic… - lee28552519 : RT @ninetiesbish: “Giulia la più versatile” Ciao Veronica Peparini, è il 1 maggio 2021 ed ad amici c’è Serena. #amici20 - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento su Canale 5 con @verissimotv. ospiti Giorgia Meloni, Elisa Isoardi, Anna Pettinelli, Veronica Pe… - Gioo_Gioo00 : RT @assvrdo: credo in una sola persona e quella persona è veronica peparini - consiglia_ : RT @assvrdo: credo in una sola persona e quella persona è veronica peparini -