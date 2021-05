Vaccini: Ue-Pfizer, nuovo contratto per un miliardo e 800 milioni di dosi (Di sabato 8 maggio 2021) La presidente della commissione Europea, Ursula Von der Leyen, scrive su twitter dicendosi: «Felice di annunciare che la Commissione europea ha appena approvato un contratto per 900 milioni di dosi garantite più 900 milioni di opzioni con Pfizer-BioNTech per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i Vaccini». L'auspicio? Che di questa montagna di dosi ne arrivi una buona parte anche in Italia, e in particolare in Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 8 maggio 2021) La presidente della commissione Europea, Ursula Von der Leyen, scrive su twitter dicen: «Felice di annunciare che la Commissione europea ha appena approvato unper 900digarantite più 900di opzioni con-BioNTech per il 2021-2023. Seguiranno altri contratti e altre tecnologie per i». L'auspicio? Che di questa montagna dine arrivi una buona parte anche in Italia, e in particolare in Toscana L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

vaticannews_it : #8maggio #Vaticano Una mattinata insieme ai 300 uomini, donne, giovani, anziani, in fila per la prima dose di Pfize… - marcodimaio : Tra il 5 e il 7 maggio arriveranno oltre due milioni e 100mila #vaccini di Pfizer. E tra ieri e oggi sono arrivate… - zazoomblog : Vaccini: Ue via libera al contratto con Pfizer da 18 mld di dosi - #Vaccini: #libera #contratto #Pfizer - linoge80 : RT @PoliticaPerJedi: Probabilmente sono una brutta persona, ma mi sento più tranquillo se a sviluppare vaccini ci sono BionTech e Pfizer ch… - iq_196 : RT @ilgiornale: Il Comitato di farmacovigilanza dell'Ema sta valutando una nuova serie di effetti collaterali per i sieri prodotti da Pfize… -