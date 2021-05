Udinese-Bologna 1-1 | partita a reti pari alla Dacia Arena

(Di sabato 8 maggio 2021) Termina intà l’anticipo della 35^ giornata dellache porta Gotti e Mihajlovic a +9 sul Benevento terzultimo (impegnato domenica contro il Cagliari). La sblocca il solito De Paul, Musso salva su Soriano e Palacio prima dell’intervallo. Poca fortuna per Tomiyasu e Soumaoro ma non per Orsolini, che pareggia su rigore (ingenuo Musso su Palacio). Salvezza aritmetica praticamente raggiunta da: come si è svolta la? Primo tempo La prima chance dellaè delche con Vignato, trova un corner al 7’ di ...

Con i due anticipi del sabato pomeriggio si è aperta la 35esima giornata del campionato di Serie A. Il Napoli ha vinto 4 - 1 in casa dello Spezia, mentrehanno pareggiato 1 - 1. In Liguria la squadra di Gattuso sblocca la partita dopo un quarto d'ora: assist di Di Lorenzo e Zielinski realizza. Passano pochi minuti e al 23esimo Osimhen ...Lo ha dichiarato Sinisa Mihajlovic , allenatore del, ai microfoni di Sky dopo la gara con l': " Orsolini ha margini di crescita? Lo hanno tutti, non solo lui. Anche Schouten , ...(ANSA) – ROMA, 08 MAG – Udinese e Bologna 1-1 (1-0) nell’anticipo della 35/a giornata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Friuli di Udine. I gol: nel primo tempo De ...Sinisa Mihajlovic parla in conferenza stampa l'1-1 con l'Udinese. Un punto a testa e 40 punti per entrambe le squadre, sempre più salve. "Per migliorare servono una punta e un difensore" "Cosa serve a ...