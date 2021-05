Speranza: chiesti 50 milioni per cure a pazienti gravi dopo il Covid (Di sabato 8 maggio 2021) Il Coronavirus 'può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione'. Per questo il ministro Speranza ha annunciato di aver proposto che nel Dl Sostegni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 maggio 2021) Il Coronavirus 'può lasciare, neiche lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anchela guarigione'. Per questo il ministroha annunciato di aver proposto che nel Dl Sostegni ...

Ultime Notizie dalla rete : Speranza chiesti Speranza: chiesti 50 milioni per cure a pazienti gravi dopo il Covid Il Coronavirus 'può lasciare, nei pazienti che lo hanno avuto in forma grave, conseguenze anche dopo la guarigione'. Per questo il ministro Speranza ha annunciato di aver proposto che nel Dl Sostegni bis 'vengano stanziati 50 milioni di euro affinché il Servizio Sanitario Nazionale prenda in carico gratuitamente, con esami diagnostici e ...

