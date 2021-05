Scudetto Inter, a San Siro esplode la festa nerazzurra (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 maggio 2021 - Il pullman dell'Inter è arrivato a San Siro e il popolo nerazzurro è esploso in un tripudio di festeggiamenti. Cori, bandiere e fumogeni hanno avvolto l'area allestita ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 8 maggio 2021) Milano, 8 maggio 2021 - Il pullman dell'è arrivato a Sane il popolo nerazzurro è esploso in un tripudio di festeggiamenti. Cori, bandiere e fumogeni hanno avvolto l'area allestita ...

Advertising

Inter : ?? | INTERGRAM I M SCUDETTO edition ?????? Rivediamo insieme le Instagram Stories dei Campioni d'Italia! - pisto_gol : Nel giorno in cui l’Inter festeggia il 19^scudetto arrivano buone notizie anche per la società: i due fondi interes… - capuanogio : Secondo #CorSport e #Tuttosport i giocatori dell'#Inter non sono disponibili a venire incontro alle richieste di… - CantuMaura : RT @SkySport: Inter campione d'Italia, il video celebrativo dello scudetto #SkySport #Inter - FulvioPaglia : L'Inter ha vinto lo scudetto, due giorni dopo Mourinho è tornato in Italia, ma alla Roma. I sentimenti dell'interis… -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto Inter Festa Inter: cori e fumogeni accolgono il pullman a San Siro ...il pullman dell'Inter all'arrivo a San Siro . Cori, fumogeni tricolori e anche qualche manata all'autobus, così la tifoseria nerazzurra ha voluto festeggiare la squadra per la vittoria dello scudetto.

Inter, in tremila per la festa scudetto a San Siro Assembramenti (purtroppo), ma uso della mascherina abbastanza rispettato. La festa di una parte del tifo organizzato nerazzurro (a disposizione un'area per un numero non superiore alle 3.000 persone) ...

Inter, Scudetto e dubbi: Conte, Marotta e Ausilio via? Corriere dello Sport.it Festa Scudetto Inter: tifosi ammassati all’esterno di San Siro – VIDEO L’Inter continua a celebrare il suo diciannovesimo Scudetto: la folla fuori San Siro prima della gara con la Sampdoria – VIDEO L’Inter oggi affronta la gara contro la Sampdoria già certa dello Scudett ...

Inter-Sampdoria, sfida ai neocampioni d'Italia GENOVA - La Sampdoria rende visita all'Inter, fresca di certezza matematica della conquista dello scudetto. Ranieri presenta in avanti la strana coppia Ramirez-Keita per bissare la vittoria dell'andat ...

...il pullman dell'all'arrivo a San Siro . Cori, fumogeni tricolori e anche qualche manata all'autobus, così la tifoseria nerazzurra ha voluto festeggiare la squadra per la vittoria delloAssembramenti (purtroppo), ma uso della mascherina abbastanza rispettato. La festa di una parte del tifo organizzato nerazzurro (a disposizione un'area per un numero non superiore alle 3.000 persone) ...L’Inter continua a celebrare il suo diciannovesimo Scudetto: la folla fuori San Siro prima della gara con la Sampdoria – VIDEO L’Inter oggi affronta la gara contro la Sampdoria già certa dello Scudett ...GENOVA - La Sampdoria rende visita all'Inter, fresca di certezza matematica della conquista dello scudetto. Ranieri presenta in avanti la strana coppia Ramirez-Keita per bissare la vittoria dell'andat ...