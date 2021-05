Roma, storica scoperta al Circeo: trovati resti di 9 uomini di Neanderthal (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 maggio 2021 " scoperta sensazionale nella Grotta Guattari di San Felice Circeo , in provincia di Latina. Una ricerca della Soprintendenza archeologica di Frosinone e Latina, in collaborazione ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021), 8 maggio 2021 "sensazionale nella Grotta Guattari di San Felice, in provincia di Latina. Una ricerca della Soprintendenza archeologica di Frosinone e Latina, in collaborazione ...

Advertising

qnazionale : Roma, storica scoperta al Circeo: trovati resti di 9 uomini di Neanderthal - MarcoMalvestuto : RT @agenzia_nova: Quella di ieri è stata una giornata storica per il #Mali grazie alla firma a #Roma dell’accordo tra le comunità del nord,… - MauriceGarran : RT @agenzia_nova: Quella di ieri è stata una giornata storica per il #Mali grazie alla firma a #Roma dell’accordo tra le comunità del nord,… - agenzia_nova : Quella di ieri è stata una giornata storica per il #Mali grazie alla firma a #Roma dell’accordo tra le comunità del… - LorenzoPTX : RT @Valer10ASR: @OfficialASRoma @Hyundai_Italia Grandissima partita che con un po' di fortuna poteva diventare storica, peccato e che serva… -