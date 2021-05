Operaio precipita da ponteggio a Tradate: è la terza vittima sul lavoro in quattro giorni (Di sabato 8 maggio 2021) Un volo di 4 m che non ha lasciato scampo per Marco Oldani, 52 anni. Ieri un'altra vittima a Busto Arsizio (Maurizio Gritti), mercoledì la morte di Luana D'Orazio a Prato Leggi su tg.la7 (Di sabato 8 maggio 2021) Un volo di 4 m che non ha lasciato scampo per Marco Oldani, 52 anni. Ieri un'altraa Busto Arsizio (Maurizio Gritti), mercoledì la morte di Luana D'Orazio a Prato

Advertising

eziomauro : Ancora un incidente mortale sul lavoro: operaio precipita da un ponteggio nel cantiere in un centro commerciale… - lordvoldemort70 : RT @GiovanniAgost20: NON CREDO CHE COSI' SI POSSA CONTINUARE!!! Tradate, precipita da quattro metri e batte la testa: operaio 52enne muore… - RenatoSouvarine : RT @eziomauro: Ancora un incidente mortale sul lavoro: operaio precipita da un ponteggio nel cantiere in un centro commerciale https://t.co… - manuela1877 : RT @ilNotiziarioInd: Tradate, precipita da quattro metri e batte la testa: operaio 52enne muore sul lavoro - Carmela_oltre : RT @eziomauro: Ancora un incidente mortale sul lavoro: operaio precipita da un ponteggio nel cantiere in un centro commerciale https://t.co… -